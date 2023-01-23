『コーチ COACH コーナー ジップ リストレット ブルーベリー プリント【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 02時 02分に出品され03月18日 02時 02分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #nica_shop

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【コーチ COACH コーナー ジップ リストレット シグネチャー キャンバス ブルーベリー プリント】

になります(*´∀`*)

※新品未使用です※

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スペシャルプライス

23000円

⇒ 13000円





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⇒送料無料☆彡

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表記サイズ

縦：10cm

横：16cm

マチ：1.5cm

商品説明

ブランドの上質な革によるストラップ付きポーチ

カラー

シルバー/チョーク/ライト バイオレット



☆｛ 注意事項 ｝☆

＋発送は匿名配送になります。

＋郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は出来かねます。

＋自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。

＋空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。

＋海外製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。

＋寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます

＋光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。

＋こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。

＋その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。

上記にご了承いただける方のみご購入願います。

CO-207 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

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