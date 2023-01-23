『anuans ラクーンブレンドノーカラーニットジャケット ダークピンク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 32分に出品され03月30日 13時 32分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 anuans アニュアンス

ラクーンブレンドノーカラーニットジャケット

ダークピンク



今年9月に購入しました。着用機会がなく新品未使用タグ付きの商品ですが一度人の手に渡ったものですので状態を過度に気にする方は購入をご遠慮ください。

送料手数料の都合により値下げ交渉はご遠慮ください。

質問等なければ即購入可能です。



↓HPより引用

毎シーズンご好評頂いているノーカラージャケットが新色を加え再登場。

羽織るだけで抜け感の出るシルエットで製作しました。

生地には冬らしいふわっとした素材を使用。

ラクーンをブレンドした毛足のある表糸の裏に合繊糸を接結する事で、カーディガンとコートの間の羽織りとしてお使いいただける、しっかりとした肉感に仕上げました。

また、裏を合繊糸にすることでラクーンの毛抜けがインナーに付きにくいのも嬉しいポイント。

フロントには大振りなオリジナルメタル釦を施し、アクセントをプラス。

カジュアルにもキレイめにも合わせやすく、いつものスタイルに合わせるだけで華やかさをプラスしてくれるアイテムです。



■Point

・長袖のクルーネックニットカーディガン。

・様々なボトムに合わせやすいミドル丈。

・ラクーンとウールを使用しているため暖かさも◎

・フロントにあしらわれたゴールドボタンが女性らしい雰囲気に。

・タウン、オフィス、デートなど幅広いシーンで活躍。

・秋冬にピッタリの素材。



カラー···ピンク



季節感···冬,秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アニュアンス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ anuans

ラクーンブレンドノーカラーニットジャケット

ダークピンク