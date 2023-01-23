『海外限定】第二弾 アードベッグ スモークトレイルズ／アイラモルト ウィスキー【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 15時 36分に出品され04月21日 15時 36分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 種類···ウイスキー

日本未発売♡



コート・ロティ エディション1本

Ardbeg smoketrails cote rotie edition



空港免税店限定ボトルです





盆にお土産で買って帰ってきましたが、渡す相手の方に会えなかったので出品します。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アードベッグ