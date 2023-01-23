『【交換品】SHOCKZ OPENRUN【未着用】【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 16時 16分に出品され03月08日 16時 16分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 保証期間内に故障した同型品をメーカーで交換して頂いて届いた未使用品です。



交換期間中に他のイヤホンを購入した為に出品します。即購入可。



撮影の為に手袋を使用して開封しました。電源を入れ正常にペアリングモード（青、赤の点滅）で作動することを確認済みです。手袋を使用して耳に掛けることなく動作確認しただけなので気持ち良くお使い頂けると思います。

保証書が付属しない以外は新品と同じ内容だったと思いますが１枚目、2枚目の画像が実際です。手袋は付属しません。



⭐︎動作未確認のオマケ扱いで交換前に使用していた充電ケーブルをお付けします。（画像6枚目）

充電ケーブルが二つ有ると職場、自宅等で便利にお使い頂けると思います。アルコールウエットシートで除菌清掃済みですが必要無ければお知らせ下さい。



この価格で売れなければ家族で使用しますのでお値下げ不可です。

ご検討ください。



以下⚠️注意事項

・交換品で未使用ですが、初期不良を含めて保証は有りません。（新品で出品されている他の商品もレシートが無ければ保証は受けられないものと思われますが。）



商品のすり替えや、発送後の故意過失に関わらない傷や故障発生のトラブル防止の為に発送後のキャンセル、返品、返金は不可です。



⭐︎補償付き匿名メルカリ便にてプチプチで丁寧に梱包して精密機器骨伝導ヘッドホンでお送りします。



万が一の初期不良の際には配送上の事故も考えられるので梱包ダンボールも含めてそのままの状態で速やかに配送業者及びメルカリ事務局にお問合せ頂ければ配送上の補償は受けられるかもしれません。

当方は今まで一度もメルカリ便の補償を受けたことはないので購入者様も補償を受けた経験が無ければある程度はスムーズに対応して頂けるかもしれません。

※配送上の補償を確約する訳ではありませのでご注意下さい。



個人のフリマ取り引きにご理解の有る方、メルカリのクーポン、ポイントでお得にご購入頂ける方よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ショックス