『ルイフェロー ダウンコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 14時 02分に出品され03月16日 14時 02分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LF BY LOUIS FEAUD

ダウンコート

着丈82センチ



ブランド: ルイフェロー

袖のエンブレムや、ファスナーボタン等細部までオシャレなポイントがたくさんありますが、何よりも軽くて暖かいです‼︎

定価8万円程





お値下げしました 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

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ダウンコート