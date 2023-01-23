『美品 LAVENHAM ウール キルティングポンチョ ケープコート ツイード【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 20時 58分に出品され03月15日 20時 58分に終了予定です。即決価格は7,809円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※即購入OK

※お値引き交渉OK

※1～2日以内発送



【出品番号3-6641122】



◎ブランド

LAVENHAM

ラベンハム



◎特徴、デザイン

キルティング、ウール、ツイード、ポンチョ、ケープコート、ダイヤモンドキルト、コーデュロイパイピング、ベルトデザイン、英国、イギリス製、ロゴボタン、チェック柄



◎状態

目立った汚れやダメージなどもなくきれいです

まだまだご利用いただけるアイテムです



◎サイズ表記

38サイズ（M位）



◎サイズ実寸（平置き）

肩幅38cm

着丈62cm

※多少の誤差はご了承ください



◎カラー

ブラウン系（ツイード）



◎素材

表地：毛（ウール）100％

詰物：ポリエステル

裏地：ポリエステル

別布：綿（コットン）



◎季節

春秋冬



◎購入先

AACD加盟店大手ブランドリユースショップ

※出品しているブランド品は全て査定、鑑定済ですのでご安心ください



◎配送方法

メルカリ便にて発送（基本１～２日で発送）



★フォロー割 ※フォローを確認できた方限定

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¥2,000円以上→100円off

¥5,000円以上→300円off

¥10,000円以上→500円off

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※セール、その他割引との併用可



※専用表記しても購入は早いもの順となりますのでご了承ください



ご質問、ご相談等がございましたら、お気軽にご連絡ください。



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⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ ┄ ⋆ ✩ ⋆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ラベンハム

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