『ピンク スエード 手袋 フェイクファー付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 47分に出品され03月11日 14時 47分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

この手袋は、鮮やかなピンク色とフェイクファーのカフが特徴で、冬のファッションに華やかさを加えます。



【高品質な素材】

スエード素材を使用しており、柔らかく手にフィットします。寒い季節でも快適に過ごせるよう設計されています。



【多用途】

カジュアルな日常使いから特別なイベントまで、幅広いシーンで活躍するアイテムです。



- 色: ピンク

- 素材: スエード

- ファー: フェイクファー

- デザイン: カフ付き

- 用途: 冬用

- スタイル: ファッションアクセサリー



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ピンク



手袋形···5本指



数回使用しましたが タンスにて保管しておりました。 まだまだ使用できるようですので

どなた様かお使い頂ける幸いです！

サイズ的にはMぐらいです。



ご覧頂きありがとうございますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ピンク

スエード

手袋

フェイクファー付き