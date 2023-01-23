『日向坂46 日向坂 東村芽依 生写真 (バラ)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 04時 15分に出品され03月27日 04時 15分に終了予定です。即決価格は12,277円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グッズ種類···写真

ジャンル···女性グループ



・バラ売りは出来たら不可でお願いします

・素人管理のため神経質すぎる方のご購入はお控えください

・逆さは2枚あります

・市販のアルバムに入れて発送します

・開封時には白手袋、開封後はすぐにスリーブに入れて管理をしております

・硬貨ケースご希望の方は+50円、匿名配送ご希望の方は+100円で承ります。コメントお願いいたします。

・即購入可能 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 未使用に近い カラー: ホワイト系/グレイ系/オレンジ系