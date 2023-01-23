『GoPro HERO 10 Black + 対応アクセサリー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 07時 20分に出品され03月18日 07時 20分に終了予定です。即決価格は25,500円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 正規取扱店から購入し、使用する機会がほとんどありませんでした。本体レンズと画面に保護フィルム貼ってあります。対応アクセサリーは未使用のものもあります。



・GoPro本体ほか付属品

・Vemicoバッテリー充電器＋バッテリー3個

・Insta360自撮棒＋三脚(全長130cmくらい)

・シリコンカバー

・防水ハウジング(新品未使用)

・REC-MOUNTSクリップマウント

・King ボールヘッド

・Lightning SDカードリーダー

・microSDカード256GB

・microSDカードアダプター



その他写真でご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ゴープロ