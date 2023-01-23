『残少 XL ナイキ ウィンドランナー ダウンジャケット トリコロール プレ値色【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 17時 00分に出品され03月21日 17時 00分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎プロフィール必読

◎確認コメント不要

◎大幅な値下げ不可





品名：ウインドランナー フィルダウン フーディ



メーカー：ナイキ



カラー：オフホワイト/セルリアンブルー/バーミリオン（オレンジレッド）



状態：新品



サイズ：XL



Ｓ：入荷なし

身長155-176 胸囲86-91 胴囲73-79

Ｍ：着丈68 身幅55

身長155-176 胸囲91-97 胴囲78-85

Ｌ：入荷なし

身長176-185 胸囲97-103 胴囲84-91

XL：着丈70 身幅60

身長176-185 胸囲103-109 胴囲90-97

XXL：着丈71 身幅63

身長180-190 胸囲124-136 胴囲109-121



素材：中綿ダウン75％・フェザー25％、表地・裏地ポリエステル100％



◎優れた耐水性で暖かい着心地

軽いダウンの中綿と耐久性に優れた耐水素材を使用。悪天候でも暖かい着心地と優れた保護力をキープします。



・耐水性に優れた丈夫な素材が、さらりとした状態をキープ。

・天然ダウンとフードで抜群の暖かさを実現。

・ジッパー付き大型ポケットで小物を安全に収納可能。

・Wジップでカバー範囲を調節可能。

・ウインドランナーを象徴する胸元のVラインでカラー切り替え。



高級感のある素材。黎明期80年代のナイキを象徴するプレミアムカラー。スポーツミックスからレトロなスタイル、本格的なアメカジにまで幅広く対応。シェルはマット加工の丈夫なポリエステル。オールドナイキファンが憧れた夢のカラーリングがここに復刻しました。







※他にもスポーツウェア、シューズ、バッグ等出品中です。

まとめ買い値引き強化中です。

よろしくお願いいたします。









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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 残少

XL

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ウィンドランナー

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トリコロール

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