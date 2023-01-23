『+J ユニクロ ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカ ブラック サイズXL【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 09時 47分に出品され03月14日 09時 47分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 +J ユニクロ ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカ ブラック XL



一度袖を通して近所を歩いてみただけなので、ほぼ新品な状態です。



自宅保管のため、その点ご了承いただける方のご購入をお願い致します。





伝説的デザイナー ジル・サンダー氏がそのシグネチャーであるモダンなスタイルとともにユニクロへ戻ってきます。繊細な慎ましさから生まれた新たなコレクションはウィメンズとメンズそれぞれにあらゆる機会にふさわしい、優れたアイテムにより構成されています。 ・640フィルパワー以上のダウンと吸湿発熱綿のハイブリッド仕様。 ・雨水をはじく耐久撥水性のある高密度な合成繊維を使用したマットな生地を使用。 ・機能的なポケットをプラスした、スポーティなデザイン。



素材 【表地］100% ポリエステル［中わた］前身頃，後身頃ウエスト上部分：90% ダウン，10% フェザー/後身頃 ウエスト下部分，本体脇部分，フード，袖部分，ショルダー部分：70％ ポリエステル，30% レーヨン［裏地］ 100% ナイロン



仕様 ハンドウォーマー機能あり



取扱い 手洗い

羽毛の特性上、静電気や使用中の摩擦などで、縫い目部分から、ダウンやフェザーが飛び出す事があります。



ダウンやフェザーの一部が飛び出している時は、無理に引っ張り出さず、飛び出した裏側から引っ張り、戻して下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ +J

ユニクロ

ハイブリッドダウンオーバーサイズパーカ ブラック サイズXL