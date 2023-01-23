『70年代【美品】Burberrys バーバリーズ ヘリンボーン ツイードコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 22時 51分に出品され04月08日 22時 51分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



70年代 Burberrys バーバリーズ ヘリンボーン ツイードコート ヴィンテージ

ステンカラーコート比翼仕立て



○サイズ

サイズ不明（S相当）

身幅54cm

裄丈85cm (ラグランスリーブの為、ネック中心から袖先まで)

着丈91cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態



70年代物にもかかわらず美品で目立ったダメージ等はなくまだまだ気持ちよくご着用いただけると思います。



ネーム刺繍あり



○カラー

グレー



○素材

タグはカットしてありません

表地

カシミヤ 80%

ラム 20%



裏地

キュプラ表地 100%





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。



※ コンパクトにたたんでの発送となります。圧縮し梱包する予定です。たたみシワなど気になる方は購入をお控え下さい。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

等にて購入した鑑定済みの商品です



即購入歓迎⭕️

無言購入歓迎⭕️購入時の連絡、あいさつ等は不要です



11101227828118000293 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70年代【美品】Burberrys

バーバリーズ ヘリンボーン ツイードコート