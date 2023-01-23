『【新品未使用タグ付】ポロラルフローレン ダウンジャケット ビッグポニー 刺繍【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 03分に出品され04月01日 03時 03分に終了予定です。即決価格は21,400円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

POLO RALPH LAUREN

(ポロラルフローレン)





ダウンジャケット

ビッグポニー

刺繍

フード脱着可

近年モデル

現行タグ









【定価】

¥79200(税込)







【カラー】

マルチカラー







【サイズ】XXS(日本サイズS相当)



着丈:61

袖丈:53

肩幅:47

身幅:52

裾幅:46







【素材】

本体

ポリエステル100%

胴裏/袖裏

ナイロン100%

フード裏地

ポリエステル 100%



中わた

ポリエステル 100%

詰め物(身頃)

ダウン90% フェザー10%

装飾部分を除く







【商品状態】

新品未使用タグ付き









【発送】

1〜２日以内に発送致します。

OPP袋に入れて防水性の袋に入れて発送致します。









A-43 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XXS以下 ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用タグ付】ポロラルフローレン



ダウンジャケット

ビッグポニー

刺繍