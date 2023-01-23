『【新品】HenderSchemeエンダースキーマ トートバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 05時 55分に出品され04月30日 05時 55分に終了予定です。即決価格は13,800円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hender Scheme

campus bag small(mj-rb-cba)

¥33,000(税込)



・size

W44 × H33 × D14 cm 持ち手 9cm

ショルダーストラップ付 ※調整可



・material

cotton(コットン)100% × cow leather(牛革)



・color

natural：ナチュラル(NAT)





帆布と牛革のコンビのバッグです。恵比寿のスキマにて購入後、使用機会がなく出品。タグ付き新品・未使用品です。







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NEAT 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【新品】HenderSchemeエンダースキーマ

トートバッグ