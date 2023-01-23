『HERMES スカーフ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 04時 57分に出品され04月04日 04時 57分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エルメスのスカーフです。



素材：シルク 100%

寸法：約87cm×87cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ HERMES

スカーフ