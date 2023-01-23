『【HYSTERIC GLAMOUR】L/ヒスガール/エアフォース/ダウン コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 15時 51分に出品され03月12日 15時 51分に終了予定です。即決価格は16,950円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品】ヒステリックグラマー

・ エアフォース /プリマロフト/ダウン コート/ヒスガール ワッペン/ダウン ジャケット/くすみカラー



【状態】USED

・目立った汚れやダメージなどはなく、まだまだご着用可能なお品物です。



【サイズ】メンズL

・着丈67 身幅58 肩幅44 袖丈65（実寸/cm）



【カラー】くすんだピンク



プロフィールも一度お読み頂くようお願いします。



【管理番号】02628 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヒステリックグラマー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【HYSTERIC

GLAMOUR】L/ヒスガール/エアフォース/ダウン

コート