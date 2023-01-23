『オーバーサイズ キルティングパーカー X MAISON SPECIAL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 23時 52分に出品され03月22日 23時 52分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZARA×MAISON SPECIALのダウンコートです。



発売直後すぐに売れ切れてしまい、売られてるサイトなどもないレアな商品になっております。探されていた方は是非



定価 32990 円



L〜XLサイズでオーバーに着用できます。



生地



外側

100% ポリエステル

裏地

100% ポリエステル

中綿

100% ポリエステル



以下のブランドが好きな方におすすめです



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菅田将暉 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

メンズ

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