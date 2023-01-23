『ザ ノースフェイス FLARE フレア ダウンジャケット XL ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 04時 05分に出品され03月03日 04時 05分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【THE NORTH FACE MENS FLARE DOWN JACKET 2】



新品・未使用/タグ付き

品番：NF0A55XG

サイズ：XL(メンズ) STANDARD FIT

実寸(平置き約)：身幅66cm 肩幅51cm 着丈73cm 袖丈72cm

本体：ナイロン100%

裏地：ポリエステル100%

中綿：550フィル グースダウン85% フェザー15%

カラー：サミット ネイビー

アメリカ直営店で購入

正規品



海外限定、日本未発売、550フィルダウンのフレアダウンジャケットです。

表地は軽量で生地の引き裂き防止力の高いナイロン性のリップストップ生地を採用。

撥水加工が施されているので悪天候でも活躍してくれます。

中綿は軽量性・保温性の高い550フィルパワーのグースダウン。

タウンユースとしてだけではなくアウトドアやウィンタースポーツにも活躍してくれるダウンジャケットです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ザ

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FLARE

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