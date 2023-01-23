『Sacai サカイ 12AW WOOL COAT【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 23時 23分に出品され04月03日 23時 23分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在351件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 さすがsacai かわいいなと思って買いましたが、着こなしきれず、手放します。



もともとがヨレっとしてますが、目立った傷や汚れはありません。とはいえ古着ですのでご注意ください。



Sacai (サカイ) 12AW WOOL COAT



・定価

68,000（税抜）



・サイズ

3（L）

着丈 約101㎝

身幅 約52㎝

肩幅 約45㎝

袖丈 約66㎝



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: サカイ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Sacai

サカイ

12AW

WOOL

COAT