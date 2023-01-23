『GoPro HERO8 BLACK おまけ多数 傷少なめ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 14時 38分に出品され03月29日 14時 38分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧くださりありがとうございます。

商品詳細は以下に記載します。



使用感は年代相応ですかケースを使用していたので比較的綺麗です。また、先月保護ガラスを張り替えております。

昨年まで空撮今年はバイクマウントに取り付けて使用しておりました。

期間中の墜落や、水没はありません。





付属品



本体付属バッテリー

セルカ棒 1個

社外バッテリー3個

社外充電器1個

その他マウント用ネジ



GoPro HERO8 BLACK



GPS機能対応有

HDMI端子数(新): 1

OUTDOOR FUNCTION: 防水対応

USB有無種類: USB2.0

VIRTUAL REALITY: NO VIRTUAL REALITY

WIFI CONNECTIV.: WIFI EMBEDDED

color: BLACK

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

モニタ有

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 4K

静止画撮影機能有

静止画有効画素数・クラス別: 1151〜1250万画素



#GoPro 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゴープロ