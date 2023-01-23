『【大特価】扇風機 タワーファン 羽根なし扇風機 一台３役 空気清浄機 リビング【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 02時 09分に出品され05月08日 02時 09分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【これからの時期の強い味方】

⭐️扇風機 タワーファン 羽根なし扇風機⭐️

↳参考価格:31999円



✅このタワー扇風機は、ブレードを回転させることなく冷暖風を提供できます。子供やペットのいる家族にとって理想品です。扇風機は置き場所に困らないスリムなタワー型です。



✅冷暖風合計11段階風量調整可能のサーキュレーターです。タッチボタンを押して温風風速を調整でき、1-3段階（弱600W/中900W/強1400W）の順番で切り替え、送風モードには8段階送風風量を自由に切り替えられます。



✅空気清浄機の機能を持つため、タワーファンの プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを99.99％遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・細菌・細いホコリ・アレルゲン・カビ・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を97％除去します。脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。



✅8時間タイマーオフ機能も備えており、1時間間隔で最大8時間の自動切タイマーがあります。騒音値は40-50dのファンで、静かです。扇風機のリモコンも付き、10メートル以内電気セラミックファンヒーターを操ることができます。（付属品には電池を付属しておりませんので、単4電池を別途で購入してください。）



✅ファンヒーターは傾いたり、転倒したりすると、ヒーターの転倒時安全装置が動いて運転を停止し電源が切れます。製品には温度過昇防止装置がついています。サーモスタットはヒーター装置の温度を検知して、温度が上昇しすぎ50℃を超える場合は温度過昇防止装置が動き、自動的に電源オフになり、通電できなくなります。電気ストーブは日本電気安全法によりPSEを認証済みの正規商品です。



✅本体サイズ：横幅21cm×高さ82cm / 消費電力：45W（通常送風）、1500W（温風）/ 重量：4.5kg ※本製品につきまして、フィルターを求めるお客様は別途購入する必要がありますので、予めご了承ください。



$0.1500.13500 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用