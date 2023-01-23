『KITH × nonnative ROAMER COAT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 04時 01分に出品され03月18日 04時 01分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NONNATIVE×KITHのコートです。

2017年秋冬モデル





UNITED ARROWS&SONS原宿店のリニューアルを記念し、

UA&SONSのディレクター小木 “Poggy” 基史が、KITHのディレクターRonnie fiegとnonnativeのデザイナー藤井隆行に提案を持ちかけて実現したコラボレーション。







高密度で防風性、ストレッチ性に優れた高機能素材Pliantexを使用した、ラグランスリーブのスタンドカラーコート。

襟にはフードが収納されています。



後ろネック部分にはリフレクター素材でダブルネームのロゴプリント。





光沢を抑えた生地感や無駄のないシルエットでビジネスにも対応できる雰囲気があり、

かつパーツ割りが特徴的でシンプルになりすぎない、バランスの良いデザインです。



裾はドローコードが入っており、シルエットの変更が可能。



made in Japan

定価¥77,000



<カラー>

TAN(ベージュ)



<素材>

ポリエステル100%



<サイズ>

2/Mサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ノンネイティブ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ KITH

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