『スコットクラブ コート【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 18時 13分に出品され04月02日 18時 13分に終了予定です。即決価格は10,399円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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SCOT CLUB スコットクラブ フード付きショートコート



新品タグ付き



グレー



税込価格 39000円



サイズ 9号

平置きで

縦78

胸幅52

裾幅74

肩幅37

袖61



試着しましたら

裾が品良く広がってとても可愛いです。



半額以下でお譲りします。

このお値段でお取り引きがなければ自分で着ようと思っていますので

現状のまま購入して下さる方にお譲りします。



小さく折りたたんでの発送になります。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: スコットクラブ カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ スコットクラブ



コート