『1piu1uguale3 EMMETI ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 05分に出品され03月31日 21時 05分に終了予定です。即決価格は58,500円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。





1PIU1UGUALE3 × EMMETI

EMMETI（エンメティ）は、



イタリア、フィレンツェ近郊の町

ヴィンチで、ヌンツィオ・ディ・フランコと

その愛妻ローザにより

ファーガーメントとレザーガーメントの工房として

創業したイタリア製ラグジュアリーアウターブランドです。



コンセプトは、「エレガンテ・スポルティーヴォ」。

スポーティーでありながら

エレガンスを忘れないスタイルです。









購入時期、着用期間不明となります。



素人採寸のためサイズの誤差ご容赦ください。

ポケットの中破れあります。

お写真にてご確認お願い致します。









中古品になります。

完璧な商品をお求めの方はお控えください。

トラブル防止のため中古品にご理解のある方のご購入お願い致します。





1piu1uguale3

ウノピュウノウグァーレトレ

ダウンジャケット

EMMETI

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ブラック系

VI(6) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ウノピュウノウグァーレトレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 1piu1uguale3

EMMETI



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