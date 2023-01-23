『GU×UNDERCOVER 2WAYオーバーサイズモッズコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 13時 35分に出品され03月07日 13時 35分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 GU×UNDERCOVER 2WAYオーバーサイズモッズコート



カラー: 09 BLACK

サイズ: ユニセックス XXL



新品未使用タグ付きです。

GUオンラインストアでは完売となっており、

現在では入手困難かと思われます。



1990年、デザイナー高橋盾がスタートした、唯一無二の存在感を放つ日本を代表するファッションブランド「UNDERCOVER(アンダーカバー)」とのコラボレーションアイテム。腰元のファスナーの脱着によって、ブルゾンとしても着用可能なコンバーチブルデザインのモッズコート。胸や後ろ身頃の裾に本コラボレーションコンセプトロゴ入りテープを使用。



素材

ナイロン100%

仕様

前中央ボタン留め・ボタン×6(スナップボタン含む)・ファスナー開き,ポケット:前×2(左右・フラップ付き・スナップボタン付き),ウエスト:コンバーチブル対応(ファスナー付き),ドローストリング機能あり(フード・ウエスト・裾),裾:バックスリットあり



よろしくお願い致します。



カラー···ブラック



素材···ナイロン



フード···フードあり（取外し不可）





アンダーカバー

ユニクロユー ユニクロU UNIQLO U

ジーユーコラボ ビューティフルピープル

ナイキ NIKE

アディダスオリジナルス adidas originals

＋J JILSANDER プラスジェイ #uniqloplusj

HARE LADMUSICIAN crepuscule steven alan

STUDIOUS UNIQLO U

kolor ETHOSENS doublet

ユナイテッドアローズ sacai COMOLI yoke AURALEE Hender Scheme TOGA JILSANDER LOEWE Marni stein

SHAREEF Nハリウッド NL 完売 おすすめ

コムデギャルソン マルジェラ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ジーユー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GU×UNDERCOVER

2WAYオーバーサイズモッズコート