『Haruf 黒 羊革ダウン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 06時 50分に出品され04月22日 06時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このレザーダウンは、キルティングデザインが特徴で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。



【高品質な素材】

合成皮革を使用しており、耐久性が高く、長期間の使用に適しています。



【機能的なポケット】

内ポケットがあり、スマートフォンや財布などの小物を安全に収納できます。



- 色: 黒

- 素材: 合成皮革

- ブランド: Haruf

- デザイン: キルティング

- スタイル: ジップアップ

- ポケット: 内ポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック



レザー素材...羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ハルフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Haruf

黒

羊革ダウン