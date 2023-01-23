『【美品】KAIKO カイコー ショートレングスデニムジャケット Sサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 02時 37分に出品され03月12日 02時 37分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■説明

KAIKOのデニムジャケットです。

ショートレングスでトレンドのAラインシルエットが作りやすいかと思います。



両胸にポケットが付いておりますが、上が開いているタイプのため目立ちにくいです。

そのためカジュアルになりがちなデニムジャケットの中では、比較的綺麗めな雰囲気で着ていただけるかと思います。



また両サイドにハンドウォーマーも付いています。



172㎝、59kgで、下にTシャツやタンクトップを着てジャストといったサイズ感です。



■状態

特に目立った傷や汚れ等なく、中古品の中ではかなり綺麗な状態です。



※自宅保管、素人検品になります。中古品にご理解を頂き、神経質な方は購入をお控えください。



■カラー

インディゴ(濃紺)



■素材

綿100%



■サイズ

表記1

・身幅 約43cm

・着丈 約57cm

・袖丈 約57cm

・肩幅 約43cm

※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。



■参考定価

38,500円



ご不明点・ご質問、値下げ交渉等ございましたら、お気軽にお申し付けください。



よろしくお願い致します。



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#innocence’メンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】KAIKO

カイコー

ショートレングスデニムジャケット

Sサイズ