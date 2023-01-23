『80s/エルエルビーン/llbean/A2/flight jacket【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 04時 28分に出品され03月13日 04時 28分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SS657



■商品情報



こちらの商品は、80年代のビンテージ L.L.Bean(エルエルビーン)のA2typeのフライトジャケットになります。



特徴的なフラップポケットとドッシリとして滑らかなコットン生地のブルゾンになります。

ポケットのサイドにはハンドウォーマーポケットがついております。詳しくは画像にてご確認下さい。

襟元にはチンストラップが装備されており襟立も可能でギミックが多いアイテムになります。



状態に関してですが、17枚目の丸の箇所に若干の薄汚れがございます。

その他目立つようなダメージや汚れ等はございません。ジッパー等の機能も問題なく、裏地の破れ等もございません。この年代の商品では状態の良い商品だと思われます。



※ビンテージ古着ですので目につかない程度の小傷、薄汚れ等がございましたら古着の味としてご理解ください。



気になった方は是非ご検討宜しくお願い致します。

下記に詳細寸法も記載しておりますので、是非ご覧ください。





■サイズ XL



詳細寸法：(平置きで測りました)



着丈(後ろ襟の付け根中央から)70cm

身幅(脇下左右)70cm

袖丈68cm

肩幅59cm



※即購入OKです。取引最中でもトラブル防止のため先に購入した方優先でお取引させて頂きます。





※コメント頂いてもすぐに返信できない事がありますが、必ず返信させて頂きますのでよろしくお願い致します。



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カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s/エルエルビーン/llbean/A2/flight

jacket