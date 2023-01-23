『お値下げ中★トッズ 大きめバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 11時 36分に出品され03月07日 11時 36分に終了予定です。即決価格は20,148円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 45900円→43800円

トッズの白のバッグになります。

保存袋付き



大きめなのでたくさん入ります♪

白なので持ち手が少し汚れていますが、持ち手なので、スカーフを巻いてもいいかと思いますが、そのままでもまだまだ使っていただけるバックだと思います

(写真でご確認下さい。)

また、気になることがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: トッズ カラー: オレンジ系/ベージュ系

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ お値下げ中★トッズ

大きめバッグ