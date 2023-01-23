『VUITTON 大判スカーフ ストール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 05時 31分に出品され03月23日 05時 31分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ピンク



柄・デザイン...無地



柄・デザイン...プリント（ロゴなど）



素材...シルク



素材...コットン



数年前梅田の百貨店で購入した確実正規品になります。

目立った汚れはありませんが写真では映らない細かい

毛羽立ち、細い脱線はありますがとても綺麗な状態です



中古品の為神経な方ご購入ご遠慮下さいm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ VUITTON



大判スカーフ

ストール