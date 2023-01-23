『【美品】LOEWE ロエベ ストール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 07時 54分に出品され03月18日 07時 54分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOEWE ロエベのストールです。

春先までご使用いただけると思います。

さわり心地、触れ心地も良く、長時間身に付けていても快適です。



端に2ミリ程の穴がありますが、特に目立つわけでもなく問題なくご使用いただけます。

その他、素人目ではございますが大きな汚れや瑕疵は見当たらなく、長くご愛用いただけると思います。



レディースカテゴリーでの出品ですが、メンズでも問題なくユニセックスとしてご使用いただけます。

実際に昨シーズンは男女兼用で使用しておりました。



引っ越しに伴う整理の一環として出品いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【美品】LOEWE ロエベ ストール