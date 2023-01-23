『ジャーナルスタンダード 尾州メルトンロングPコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 11時 36分に出品され04月17日 11時 36分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年12月に自由が丘のジャーナルスタンダードで購入しました。

定価:44000円

サイズ:36

お色:ネイビー

※ネイビーの36サイズは既に完売しています



スタンドカラーになるゆとりのあるサイズ感のピーコートです。スタンドカラーピーコートはよく見かけますが、こちらの商品はボタン、ポケットの形状、厚みのある素材感が高見えし、一目惚れでした◎



結局ダウンコートを着ることが多く、あまり出番がない為…綺麗なうちにお譲りできればと思います。



着用回数は7回程度、やや毛羽立ちはありますがまだまだ綺麗な状態です◎中古品にご理解のある方、宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ジャーナルスタンダード 尾州メルトンロングPコート