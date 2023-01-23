『美品 ノースフェイス ウィンドストッパー ダウンシェルコート ダウンコート L【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 12時 20分に出品され03月20日 12時 20分に終了予定です。即決価格は15,249円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▶Brand

THE NORTH FACE ザノースフェイス



▶Item

品番 NDW91964

WS Down Shell Coat

ウィンドストッパー ダウンシェルコート

ダウンジャケット ダウンコート ロング丈 アウター

Aライン ゴアテックス GORE-TEX 肉厚 フード フーディ



▶Product Details

ノースフェイスのウィンドストッパーダウンシェルコートです。

タウンスタイルに映える都会的なデザインながら、ハイスペックな機能性を備えたダウンコート。

表地は防風・撥水性に優れたWINDSTOPPERで、寒気をシャットアウトしながら衣服内のムレは排出。

中わたは、遠赤外線効果で自然な暖かさをもたらし、汗などの蒸散性もあるクリーンダウン・光電子を封入し、快適な保温性を維持できます。

普段使いはもちろん、軽量なので旅先でも活躍するアイテムです。



▶Condition

比較的綺麗でまだまだお使いいただけます。



▶Color

ネイビー 紺



▶Size Spec

表記：L



【肩幅】 38cm

【身幅】 50.5cm

【着丈】 86.5cm

【袖丈】 65cm





※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい。



▶Material

ウィンドストッパー ゴアテックス 防水素材



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素材・柄···GORETEX 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品

ノースフェイス

ウィンドストッパー

ダウンシェルコート



ダウンコート L