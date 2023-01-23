『新品 定価50万円 メゾンマルジェラ 21aw グラムスラム コート グレー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 25分に出品され03月27日 10時 25分に終了予定です。即決価格は88,000円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Maison Margiela Glam Slam Puffer Coat、新品未使用品です。



新品 定価50万円 メゾンマルジェラ 21aw グラムスラム コート グレー メンズ レディース XL 2XL Maison Margiela 4 ジャケット 正規品 本物





2021fwの4タグアイテムで、メンズ&レディースで展開されていた男女兼用モデルです。 マットな質感の上質ナイロンと軽くて暖かい中綿を使用し、ピーコート型、オーバーサイズ、グラムスラム仕様、インサイドアウト仕立て、硬い芯地や肩パットを使用しないソフト仕立て、左上ボタンのM赤糸留め、2ポケットなど、細部まで凝ったデザインです。



ゆとりのあるキレイなシルエットで、幅広いスタイルにお使い頂けます。



寒い季節に大活躍のアイテムです。



状態は試着のみの新品未使用。

紙タグの紐は購入時から切れておりました。



サイズは38表記。

サイズ展開はあってもない様なとても大きい作りで、着画の様に男女を問わず多くの方にお勧め出来ます。



身幅:約70cm、肩幅:約55cm、着丈:約92cm、裄丈:約90cm。



色はグレー。



タグあり。



国内定価は税込み514,800円。



イタリア製。



海外正規店購入の100%本物。



商品とともに個人情報を隠した購入明細書のコピーをお付け致します。





他にも多数商品を出品しております。

是非マイページも合わせてご覧下さい。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: メゾンマルジェラ

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定価50万円

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