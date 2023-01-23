『OMEGAX OMEGA X トレカ フィチャン 特典 セット まとめ売り【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 07時 08分に出品され04月07日 07時 08分に終了予定です。即決価格は9,099円に設定されています。現在24件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #他OmegaxのCDやトレカも出品中



ご覧頂きありがとうございます。

ご購入いただいてから1〜2日以内に発送致します。

プチプチ包装、水濡れ防止の包装で発送いたします。

OMEGA X フィチャンのトレカ 20枚セットです。



即購入OKです。

確認のみなので全体的に綺麗な状態です。確認する時基本的には手袋を着用しておりますが、素人保管ですので、気になる方は御遠慮ください。



以下、検索用です。



ジェハン Jaehan

フィチャン Hwichan

セビン Sebin

ハンギョム Hangyeom

テドン Taedong

ジェン XEN

ジェヒョン Jehyun

ケビン Kevin

ジョンフン Junghoon

ヒョク Hyuk

イェチャン Yechan

OMEGA X

omegax

オメガエックス

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トレカ

ポカ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>タレントカード 商品の状態: 未使用に近い