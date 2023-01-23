『【美品】タトラス l ダウンコート l チャコールグレイ l size:01【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 23時 29分に出品され03月04日 23時 29分に終了予定です。即決価格は16,380円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬



◾️タトラスの珍しいピーコート型のダウンコートです。下にタートルネックニットなどを着て羽織ると、ダウンジャケットのため、暖かくかつスタイリッシュに仕上がります。

◾️円安やインフレにより、同スペックならインポートのインフレや円安12万円程度かそれ以上かと思います。

◾️2、3度程度とほとんど着ていないため写真のとおり美品です。

◾️色合いは、最初と最後の写真につき、光の具合含め参考としてください。

◾️左内側にジップポケットがあり、お財布なども入れられます。また袖口裏もダウン地となっています。

◾️着丈: 約76cm, 袖丈: 61, 身幅: 46です。私は175cm, 64kgで、ジャストサイズとなります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: タトラス カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】タトラス

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ダウンコート

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チャコールグレイ

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size:01