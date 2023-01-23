『MACPHEE マイクロツイル ステンカラーコート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 23時 23分に出品され03月20日 23時 23分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOMORROWLAND トゥモローランド



5回ほど使用している物をメルカリで購入し、試着のみしました。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

ブランドタグ、襟元に汚れがございます。

右胸元下あたりに光の加減で引っかき傷が見えます。(写真あり)



商品の説明

【品名】マイクロツイル ステンカラーコート



【ブランド】MACPHEE マカフィー





【参考定価】¥47,300



【表記サイズ】36(9号)





【実寸（cm）】

着丈87 身幅62 ゆき80 重量(g)730



(平置きにて採寸を行っております。多少の誤差はご了承くださいませ。)



【素材(%)】表地：ポリエステル70％ ナイロン30％ 中わた：ポリエチレン100％ 裏地：ナイロン



【色味】ベージュ



ナイロンとポリエステルをミックスさせることで、ニュアンスのあるハリ感とスエードのようなパウダリーで上品な表面感に仕上げたツイル素材のコート。

撥水性にも優れ、汚れが付着しづらいのもポイントです。

ステンカラーコートにエコロジカルな機能性のある中綿を入れたコンフォータブルな一着。

すとんとしたストレートシルエットとややゆとりのあるスリーブでマニッシュなバランスに仕上げました。

身長やスタイリングを問わない絶妙な丈感もポイント。

さらりと羽織るだけでスタイリングが決まる、大人のカジュアルスタイルにぴったりのアイテムです。









ジャーナルスタンダード

フレームワーク

カレンソロジー

リンネル

ナチュリラ

ナチュラン

パラスパレス

nume



カラー···ベージュ

ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MACPHEE

マイクロツイル

ステンカラーコート