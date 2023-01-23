『ダイキン 加湿空気清浄機 MCK70ZBK-T ブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 02時 26分に出品され05月02日 02時 26分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ダイキン
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落札価格14500円
175 入札履歴
終了
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