『ダイキン 加湿空気清浄機 MCK70ZBK-T ブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 02時 26分に出品され05月02日 02時 26分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 29000円で購入希望の方がいらっしゃいましたので一時値下げします。



専用ではありませんのでどなたでも購入可能です。



【加湿空気清浄機 ブラウン MCK70ZBK-T 】



今年の2月に購入しましたが、在宅メインから出社メインに切り替えたの出品します。

約1ヶ月ほど利用しました。

ノークレームノーリターンでお願いいたします。

喫煙者、ペットはおりません。

自宅にてクリーニングの上発送させていただきますが、中古品であることご了承ください。



詳細は下記および画像をご確認ください。



○商品スペック

本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm315×760×315

本体重量12.5kg

適用床面積適用畳数：31畳

清浄時間の目安8畳-約9分

最大加湿量700mL/h

最大加湿適用畳数最大適用畳数(加湿)：19畳

水タンク容量約3.4L

タイマー有

自動運転有

PM2.5対応本体およびフィルター搭載PM2.5対応

運転音空清:54dB~18dB

加湿:54dB~18dB

基本情報

商品名加湿空気清浄機 ブラウン MCK70ZBK-T [適用畳数：31畳 /最大適用畳数(加湿)：19畳 /PM2.5対応]

型番MCK70ZBK

メーカーダイキン｜DAIKIN

色ブラウン

メーカー

保証年数1年



○新搭載『ファンスクロール除菌』

従来の集塵フィルター除菌に加え、通風経路であるファンスクロールを除菌し、さらに清潔性能がアップ。

※試験機関：株式会社食環境衛生研究所 試験番号：227116N-1 試験方法：空気清浄機に搭載したファンスクロールに菌液を接種した試験片を貼付し、25m^2〔約6畳〕の密閉した試験空間で運転。5時間後の生菌数を測定。 試験対象：1種類の細菌 試験結果：5時間後に99%以上抑制



○ 東京大学で実証！花粉を無力化

1年中飛散する全国16種の花粉に効果的。排ガス・PM2.5も同時に対策。

※試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。



○ TAFUフィルター搭載だから10年間交換不要】

撥水・撥油効果の高い素材を採用したフィルターを搭載。汚れが広がりにくく、静電力が落ちにくいTAFUフィルターを採用。静電HEPAフィルターと比較し、10年後でも集塵効率が約1.4倍するので、10年間フィルター交換不要。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダイキン