『【土日限定値下げ】モンクレールダウンジャケット レディース サイズ00 XS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 54分に出品され03月17日 05時 54分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【土日限定値下げ中】

36,800円→29,800円！！



肩幅：約39cm

袖丈：約61cm

身幅：約46cm

着丈：約59.5cm

カラー：黒

サイズ：00(日本XS)

商品名：ABILENE(アビレーン)



全体的に目立つ傷はありませんが、タグに❌が付いています。





【発送について】

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XS