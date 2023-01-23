『00s NIKE/ナイキ ダウンジャケット 刺繍ロゴ アウター 【550】【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 10時 40分に出品され03月11日 10時 40分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ交渉大歓迎！

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【商品詳細について】

◆サイズ

・肩幅53cm、身幅72cm、袖70cm、着丈77cm



【注意事項】

※紐が切れておりますが、他は比較的状態良好です。



※ 室内撮影の関係により、商品のお色見が多少変わる事が御座います。ご了承下さい。

尚、コンディションに関しましては掲載しているお写真が全てとなります。



※色落ちや色移りが発生する事がございますので、2〜3回目のお洗濯までは白物や色の薄い服とは別のお洗濯、または手洗いを推奨しております。



掲載写真以外に、気になる点がございましたらコメント欄にてお気軽にお申し出下さい☺︎



◆発送方法

基本的にはゆうゆうメルカリ便で設定をさせて頂いておりますが、らくらくメルカリ便に変更をさせて頂く場合がございます。

その点に関してはご了承の程宜しくお願い申し上げます☺︎



【割引サービスについて】



◆フォロー割

¥2,001-〜 →¥200-引き

※フォローした趣旨を購入前に必ずコメントにてお伝えください。



◆セット割

2点で¥1,000-引き

※併用不可



◆参考キーワード

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◆購入場所

・大手ブランド買取店

・大手ストアオークション

・フリマアプリ

・古着屋卸



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7~15 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

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メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s NIKE/ナイキ ダウンジャケット 刺繍ロゴ アウター 【550】