『Bow.a ボウ エーSCATTLEYA COAT エクリュ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 46分に出品され03月04日 04時 46分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Bow.a ボウ エー

SCATTLEYA COAT

カラー ecru

サイズ フリー

定価 ¥33,880 (tax in)



発売後、即完売された人気のコートです。



裾にかけて緩やかなAラインシルエットに、カトレヤの花びらをイメージしたスカラップカラーが目を惹くリュクスなデザインになっています。



とても上品で気に入ってるのですが、コートが多くなってしまったので、キレイな状態の時にお譲りしたくて出品致しました。



着用回数は4、5回で自宅のクローゼットで保管していたものになります。

宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Bow.a

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