『ケイトスペード⭐︎収納ポーチ付軽量ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 16時 51分に出品され03月28日 16時 51分に終了予定です。即決価格は12,643円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|ケイトスペードニューヨーク
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¥ 19872
落札価格12643円
979 入札履歴
終了
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