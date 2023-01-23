『ケイトスペード⭐︎収納ポーチ付軽量ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 16時 51分に出品され03月28日 16時 51分に終了予定です。即決価格は12,643円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 軽量ダウンジャケットです。

色はROSE SMOKE（桜色みたいな薄いピンク）になります。

本当に薄い感じで一見ホワイトっぽく見えます。

すごく着やすくて可愛いです♡



サイズS

（日本のサイズ7〜９）





BUYMAにて購入しましたが子供がいる為白っぽいのは数回しか着る機会がなかった為出品します。

6枚目右の裾に少し汚れある程度です。



他でも出していますので急に削除する可能性もあります。

値下げ交渉不可



【素材】



[表地] 100% polyester

[裏地] 100% nylon



≪DOWN≫

90% DOWN 10% WATERFOWL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ケイトスペード⭐︎収納ポーチ付軽量ダウンジャケット