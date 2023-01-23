『もり様専用管理番号ID.3SAH-39398001Burberry【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 03時 53分に出品され03月26日 03時 53分に終了予定です。即決価格は9,243円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ブランド

BURBERRY LONDON バーバリーロンドン



○アイテム

ノヴァチェック シャツ 長袖 170/92A

ノバチェック メガチェック 薄手シャツ

希少デザイン 切り替え チェック柄

薄手なので秋口には羽織りや一枚で着たり冬は中にハイネックニットなど重ねたりと

ロングシーズンご愛用頂けます♪

切り替えチェック



✿購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



○平置き寸法

肩幅 47cm

袖丈 59cm

身幅 55cm

着丈 70cm



タグ表記170/92Aサイズ

Mサイズ相当ですが上記寸法ご確認お願い致します。



○状態

写真14番目 襟に少しスレがございますがとても分かりにくいです

後ろ見頃左下あたりに微かに汚れがございますが目立たず分かりにくいです

若干香水の香りがしますが、特別苦手な方でなければ気にならない程度だと思います



ご着用には問題なくまだまだ永くご愛用頂ける素敵なお品です✿

本品はused品である事をご理解の上ご購入をお願い致します。

完璧をお求めの方は購入をお控えくださいませ。



○素材

綿100%



○カラー

ベージュ ブラウン





即購入(コメント無し)◎

梱包サイズの変更ご希望の方は予めコメントにてご相談ください

☆注意事項について

お手数ですが、プロフのご確認お願い致します。



※当方ペットが（犬猫）います。

毛の混入など充分に気をつけていますが、見落としが無いとは言えません。

アレルギーをお持ちの方はご購入をお控え下さい。



※ 少しでもお安くする為に梱包の際、小さく折り畳み圧縮しています。

畳みジワが付く可能性があることを、

予めご容赦ください。





♪おまとめ割いたします！

お気軽にご相談くださいませ♪

↓

#設楽さん家の商品



✿ご覧頂きありがとうございます✿









管理番号ID.3SAH-39398001 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ もり様専用管理番号ID.3SAH-39398001Burberry