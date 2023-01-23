『ノースフェイス ベースキャンプダッフル 50L S ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから05月06日 20時 28分に出品され05月06日 20時 28分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 息子の林間合宿で1度のみ使用

目立つキズ汚れはありませんが

あくまで中古なので

神経質な方はご遠慮ください。

防水、しっかりしているので

長く使えると思います。

靴袋など吊るす用のS字フック

2つお付けさせて頂きます。



■The North Face Base Camp Duffel

ベース キャンプ ダッフル - S

TNF リュック バッグパック ショルダー 黒

サイズ S

高さ：約31cm

幅：約53cm

奥行：約33cm

1000D フタル酸フリー

TPE素材 ラミネート加工,

840D Jr.バリスティックナイロン製





⚫︎商品説明

優れた防水性と耐久性を誇り、長年にわたり多くの遠征隊に愛されるダッフルバッグ「BASE CAMP DUFFEL(ベースキャンプダッフル)」。 より背負いやすく、さらに収納しやすく、ショルダーハーネスなどの利便性を改良しました。 「D字型開口部」のシンプルな1気室タイプのため、中身の出し入れが容易にできます。 濡れや汚れに強い素材)TPEラミネート)を使用しており、重い荷物や不揃いな荷物も気兼ねなく収納できます。 グラブハンドルがついているので、荷揚げや運搬も楽々。 ■防水性と耐久性に優れたTPEラミネート素材 ■背負うこともできるショルダーハーネス付き ■中身の出し入れが容易なD字型開口部 ■グラブハンドル付き ■IDウィンドウ付き 【ザ・ノース・フェイス-The North Face-】 1968年にカリフォルニア州サンフランシスコで設立。 その機能性とデザイン性を両立させたスタイルで、トレッキングやスキーなどのアクティビティからトラベル、キャンプに至るまで、あらゆるシーンに適したアイテムを生み出しています。

素材···防水 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>リュック・バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

リュック・バッグ タグ ノースフェイス

ベースキャンプダッフル

50L

S

ブラック