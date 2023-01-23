『ヘリーハンセン ダッフルコート ワンポイント ロゴ 刺繍 マリンルック 90s【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 03時 53分に出品され05月08日 03時 53分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着屋86



＜ブランド＞

HELLY HANSEN

ノルウェーのアウトドアブランド。

マリンウエアはもちろんのこと、アウトドアウエア、ライフスタイルウエアまで幅広く展開している。



ブランドコンセプトは「from ocean to mountain」

海から山までサポートするトータルアウトドアコレクションを展開。



130年以上の長い歴史を持つヘリーハンセンのコレクションは、そのウェア開発で培った技術による機能性、スカンジナビアンテキスタイルをモチーフとしたデザインが特徴。



＜アイテム＞

ダッフル フード コート



＜素材＞

ウール 80% アクリル 20%



＜実寸サイズ＞

・着丈 約94cm

・身幅 約60cm

・肩幅 約55cm

・袖丈 約64cm



素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。



＜コンディション＞

目立つ傷や汚れはなくきれいな状態です。



あくまでも中古品ということをご理解下さいませ。



＜コメント＞

希少なヘリーハンセンのダッフルコートです。



ヘリーハンセンなので防寒性もバッチリでこれからとても重宝するアイテムです。



カラーはチャコールグレーでとても合わせやすく、ニットやシャツ、ジャケットなど色々なコーディネートを楽しめます。



様々なトップスやパンツでコーディネートしてみてください。



NIKE adidas PUMA RALPH LAUREN TOMMY HILFIGER acronym stone island YEEZY BOOST THE NORTH FACE L.L.Bean patagonia などがお好きな方にオススメです。



以上を踏まえたうえでご購入をお願いいたします。

もしご不明な点がございましたら気軽にご質問ください。お取引終了まで誠意ある対応をさせて頂く所存でありますので、是非ともご検討下さいませ。

ご購入お待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヘリーハンセン カラー: ブラック系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヘリーハンセン

ダッフルコート

ワンポイント

ロゴ

刺繍

マリンルック

90s