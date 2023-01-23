『【ダントン/DANTON】タッサーダウンジャケット/メンズ/ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 09時 56分に出品され04月08日 09時 56分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品の基本情報】

ブランド名:ダントン/danton

サイズ:38(着丈約74 身幅約54〜56共にcm)

※素人採寸のため誤差ございます。

カラー:ブラック

品番:JD-8535LAS

定価：約5万



ダントンのファー付ダウンジャケット

横糸に混紡糸を使用した高密度タッサーは通気性に優れており、しっかりとした保温性を確保しながら、着用時のムレを防ぎます。

また、撥水加工によって独特なしっかりとした風合いに仕上げています。

フロントには保温効果が期待できるハンドウォーム・ポケット。

袖口はリブニットとの2重仕立てにすることで、冷たい空気の侵入を防ぎます。

フードにあしらわれたファーは、ファスナーでの取り外しを可能にすることで、気軽に変化を楽しめる仕様です。





数回の着用ですので、美品です。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ダントン/DANTON】タッサーダウンジャケット/メンズ/ブラック