『カナダグース ポートランドパーカー 2604JL ダウンジャケット TAN S【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 57分に出品され03月28日 04時 57分に終了予定です。即決価格は16,380円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグース CANADA GOOSE PORTLAND PARKA ポートランドパーカー 2604JL ダウンジャケット TAN ベージュ S/P



数年前にカナダグース正規取扱店にて購入、最初の方は年に2、3回短時間着用しておりましたが、暖冬傾向でここ2年くらいは出番がありませんでした。



多少の使用感はありますが、特筆するダメージや汚れはないかと思います。



ただあくまで個人的主観によるものなので、神経質な方はご遠慮ください。



※ 写真と写り方が違うなど、少しでも些細な事が気になる方（加工・細工一切してません）、ジャッジに厳しい方、とにかく神経質な方はご購入をお控え頂き、是非お店でお求めください。



※一週間取り置きをさせられた挙句ドタキャンされたことがあるので専用や取り置きは一切承りません。



※他サイトでも出品中につき、動向によっては突然の削除、値段の変更(値上げ)がある場合がございます。ご了承ください。



※ブランド品につき、すり替え防止の観点から返品や返金はお受けできません。



※素人による検品です。見落としがある場合もあります。神経質な方はご購入をご遠慮ください。



※発送の際は小さく畳んだり、やや圧縮気味にして梱包します。余裕のある梱包を希望される場合は追加料金で承りますのでコメントして下さい。



※ATM/コンビニ払いの方は必ずお支払い日時をコメントし、こちらからの返答を待ってお手続き下さい。

守って頂けない場合はスムーズなお取引が困難とみなし、支払い期限を待たずにキャンセル及びブロック扱いをする場合があります。



※プロフは必ずご一読ください。







カラー···ベージュ



モデル···その他



サイズ···S 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグース



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