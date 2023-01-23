『新品 mirror in the sky カシミアマフラー（パープル）【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 20時 54分に出品され04月14日 20時 54分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スペインの高級カシミアブランド mirror in the sky-ミラーインザスカイのカシミアマフラーです。

ネパール産の最高級カシミアが使われており、とても柔らかい肌触りです。

小ぶりなサイズなので、コートのポケットに入れて持ち運べます。



気に入っていくつか持っておりますが、手持ちが増えてきたのでお譲りいたします。

新品未使用です。



■価格：27,500円（税込）

■カラー：パープル

カシミアならではのきれいな発色です。襟元の差し色になり、お顔まわりが華やぐと思います。

■サイズ：30✕130（場所によって数センチの誤差あり）

■素材：カシミア100％

■付属品：なし（マフラーのみの送付）

Mirror in the skyのオリジナルの箱（最後の画像）を追加料金（+500円）で同梱可能です。箱ありをご希望の場合は金額変更いたしますので、ご購入前にコメントでお知らせください。



※着画は全て色違いです。サイズ感や着こなしのご参考になさってください✨

※色違いも出品予定です。ぜひご覧ください。



＜アイテム説明（サイトより）＞

見事な美しいカラーリングと、セミフェルトで仕上げた、驚くほど柔らかな質感のショールです。ショールは一つ一つ、ネパールの職人達によって手編みよる完璧な仕上がりです。持ち運びが便利な小さ目のスカーフサイズで、寒暖差のある季節の防寒対策は勿論、スタイリングにアクセサリー感覚で取り入れることで、自信に満ちてよりフォーマルな装いを引き立てます。



〈Mirror in the sky〉

2014 年創業、デザイナーであり経営者のロザウラとペレによるスカーフブランド。スペイン・カタルーニャ人のもつ精度の高いクリエイティビティと、ネパールの優れた職人技を組み合わせることで、高品質で現代的なデザインを併せ持つ彼らのカシミヤスカーフは生まれる。商品の多くは職人達によって手作業で作られ、働く女性の環境や生活を支援している。「Mirror in the sky」（空の鏡）は私たちの行いそのものが私たちであるという意味を持ち、ヒマラヤの人々の価値観やアイデアを投影した作品を発表し続けている。



#アーツアンドサイエンス #ロンハーマン #ジャーナルスタンダードラックス #ドゥロワー #ヴェリテクール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アッシュペーフランス

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the

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カシミアマフラー（パープル）