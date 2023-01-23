『西野七瀬 2013 August チャイナ コンプ 生写真 乃木坂46【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 23時 05分に出品され04月27日 23時 05分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■発送

スリーブ＋防水＋硬質ケースor厚紙補強で発送します。

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■状態

写真に指紋が付かないように手袋を使用しています。

状態は問題なく綺麗だと思いますが、10年前の写真なので多少の経年変化はご理解下さい。神経質な方はご遠慮下さい。



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