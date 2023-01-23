『oneco 様専用23区 ウールリバー ロングコート チェスターコート ベージュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 21時 26分に出品され03月14日 21時 26分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ニジュウサンク 23区 のリバーロングコートの38 Mサイズくらいです。2022年のお品で定価は税込69300円。すごくやわらい素材で着心地は抜群です。重くならず、軽やかに着れるキャメルベージュです。コートの中側に黒い点のような物がついてますが、1ミリくらいなので気にならないと思います。使用感もなくとても綺麗なのでぜひご検討ください！

これからたくさん着ていただけるお品だと思います^_^



たくさん画像載せてますのでご覧ください❤️



▪️アイテム

ニジュウサンク ２３区

ウールリバーロングコート

税込69300円のお品

チェスターコート

オンワード樫山

キャメル キャメルベージュ

サイズ38 Mサイズ



▪️サイズ

表記38 Mサイズ相当



裄丈79.5cm(肩が落ちてる形状なので

背中心から袖口までで測っています。

身幅54cm

着丈110cm



平置き実寸

素人の採寸ですので若干の

誤差はご了承ください。



▪️素材 ウール90 %

ナイロン10%

裏地ポリエステル100%



▪️カラー キャメル ベージュ



▪️状態

全体的に綺麗です。ほぼ使っていませんので使用感もないと思います。

裏部分に小さな点のようなものがあります。画像で確認お願い致します。

見落としあったらすみません。



▪️配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

らくらくメルカリ便かゆうゆメルカリ便を使っています。

どちらも匿名配送でのお送りです。

大きさにより余儀なくどちらかに変更する場合があります。

箱や袋事情で圧縮して配送する場合もありますのでご了承ください。



▪️注意事項

写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色みが異なる場合があります。



発送前にチェックはしてますが不具合がある場合受け取り評価前に連絡お願いいたします。

イメージの違いでの返品やサイズ交換など対応しておりませんので了承願います。



ご購入前にプロフィールの確認をお願いします。



不明点あれば、コメントよろしくお願い致します❤️







カラー···ベージュ



着丈···ロング



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ oneco

様専用23区

ウールリバー

ロングコート

チェスターコート

ベージュ